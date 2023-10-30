سعر اليورو اليوم الإثنين 30-10-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

تباين سعر اليوم الإثنين 30-10-2023، أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية على شاشات التداولات اللحظية الموجودة داخل فروع البنوك العاملة في مصر إضافة إلى المواقع الرسمية الإلكترونية الخاصة بها، ليصل متوسط وحدة النقد الأوروبية إلى 32.58 جنيه للشراء، و 32.69 للبيع، بحسب اخر تحديث بالموقع الرسمي للبنك المركزي المصري بصفحته المختصة بنشر اخر تحديثات البنوك بأسعار عملاتها العربية والأجنبية كمتوسع سعر في اسوق المصرفية، لتعرض بوابة المال الإلكترونية في تقرير الصباحي اخر سعر لشراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري، والتي جاءت عند :

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

عرض بنك المصرف المتحد سعر اليورو اليوم أمام نظيره المصري في بداية التعاملات عند 32.40 جنيه للشراء، و 32.71 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

جاء سعر أمام عملة مصر المحلية ببداية التعاملات داخل فروع بنك بلوم مصر عند 32.55 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو أمام نظيره المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي إلى، 32.56 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك المصري الخليجي

عرض البنك المصري الخليجي سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات عند 32.55 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر اليورو أمام الجنيه داخل موقع بنك مصر إلى 32.45 جنيه للشراء، و32.60 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك الإسكندرية

جاء سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية داخل فروع بنك الإسكندرية عند مستوى 32.56 جنيه للشراء، و32.71 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري إلى 32.45 جنيه للشراء، و 32.60 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

عرض بنك البركة الإسلامي سعر اليورو أمام نظيره المصري ببداية التعاملات عند مستوى 32.56 جنيه للشراء، و32.71 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر اليورو أمام العملة االمحلية لمصر داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي إلى 32.56 جنيه للشراء، و32.71 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

جاء سعر اليورو اليوم في بداية التعاملات داخل فروع بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي، 32.61 جنيه للشراء، و32.71 للبيع.