سعر اليورو اليوم الاثنين 29-5-2023 مقابل الجنيه

استقر سعر
سعر اليورو اليوم في بنك مصر
استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه فى بنك مصر: عند 32.95 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي فى البنك الأهلى المصرى
حافظ سعر اليورو على مستواه أمام الجنيه فى البنك الأهلى المصرى إلى: 32.95 جنيه للشراء، و 33.14 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قطر الوطني الأهلي
ووصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببنك QNB عند مستويات 33.06 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي
عرضت فروع مصرف أبوظبي الإسلامي سعر اليورو أمام الجنيه في بداية التعاملات عند 33.01 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.
سعرالعملة الأوروبية في بنك كريدى أجريكول مصر
أظهر الموقع الإلكتروني لبنك كريدي أجريكول وصول سعر
سعر العملة الموحدة في البنك المصري الخليجي
بلغت مستويات شراء وبيع سعر اليورو في بداية التعاملات داخل فروع إيجي بنك مستوى 33.05 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.
سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى
وصل شراء وبيع سعر الدولار أمام الجنيه المصري ببنك أبو ظبى التجارى بقيمة: 33.06 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية
استقر سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية داخل فروع بنك التنمية الصناعية على قيمة عند 32.95 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.
سعر اليورو في بنك بلوم مصر
أظهر الموقع الإلكتروني لبنك بلوم وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستويات 33.21 جنيه للشراء، و 33.49 للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات أمام الجنيه ببنك قناة السويس عند 33.06 جنيه للشراء، 33.23 للبيع.
سعراليورو في بنك التعمير والإسكان
عرض فروع بنك التعمير والإٍسكان سعر