سعر اليورو اليوم الاثنين 29-5-2023 مقابل الجنيه

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سعر اليورو اليوم في بنك مصر

اليوم الاثنين 29-5-2023 في بداية التعاملات الصباحبة أمام الجنيه المصري على نفس مستويات أمس، بحسب اخر تحديث على المواقع الإلكترونية وشاشات التداولات اللحظية بفروع البنوك، ليسجل متوسط سعر صرف وحدة النقد الأوروبية الموحدة – يورو عند 33.07 جنيه للشراء، مقابل 33.18 للبيع، كما جاء بالبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري بأسعار الصرف وانخفض بقيم تتراوح ما بين 4-13 قرشا للشراء والبيع وتحرك مرتفعاً بقيم تتراوح ما بين 1- 21 قرشا، ويستعرض هذا التقرير سعر صرف العملة الأوروبية وفقاً لشاشات التداول اللحظى.

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه فى بنك مصر: عند 32.95 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي فى البنك الأهلى المصرى

حافظ سعر اليورو على مستواه أمام الجنيه فى البنك الأهلى المصرى إلى: 32.95 جنيه للشراء، و 33.14 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قطر الوطني الأهلي

ووصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببنك QNB عند مستويات 33.06 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

عرضت فروع مصرف أبوظبي الإسلامي سعر اليورو أمام الجنيه في بداية التعاملات عند 33.01 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر اليورو

سعرالعملة الأوروبية في بنك كريدى أجريكول مصر

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك كريدي أجريكول وصول سعر

سعر العملة الموحدة في البنك المصري الخليجي

أمام الجنيه المصري عند 33.06 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

بلغت مستويات شراء وبيع سعر اليورو في بداية التعاملات داخل فروع إيجي بنك مستوى 33.05 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى

وصل شراء وبيع سعر الدولار أمام الجنيه المصري ببنك أبو ظبى التجارى بقيمة: 33.06 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

استقر سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية داخل فروع بنك التنمية الصناعية على قيمة عند 32.95 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك بلوم وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستويات 33.21 جنيه للشراء، و 33.49 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات أمام الجنيه ببنك قناة السويس عند 33.06 جنيه للشراء، 33.23 للبيع.

سعراليورو في بنك التعمير والإسكان

عرض فروع بنك التعمير والإٍسكان سعر

اليوم على شاشات التداولات اللحظية عند 33.05 جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.