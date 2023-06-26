سعر اليورو اليوم الاثنين 26-6-2023 مقابل الجنيه المصري

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

اليوم الثلاثاء 27-6-2023، أمام الجنيه المصري داخل مواقع البنوك الإلكترونية العاملة بالقطاع المصرفي في مصر، وشاشات التداولات اللحظية المنتشرة داخل فروع البنوك، ويعرض البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف وحدة النقد الأوروبية – يورو بـ 33.93 جنيه للشراء، مقابل 34.05 للبيع، وفقاً للبيان الأخير الصادر عنه بمتوسطات أسعار الصرف، مقابل الجنيه.

وصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ببنك القاهرة الإلكتروني لـ 33.44 جنيه للشراء، و33.91 للبيع، مقابل الجنيه.

سعر اليورو في بنك البركة

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه داخل فروع بنك البركة 33.61 جنيه للشراء، و33.76 للبيع، مقابل الجنيه.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو داخل فروع البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري 33.50 جنيه للشراء، و33.65 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر اليورو أمام العملة المحلية المصري ببنك التنمية الصناعية إلى 33.34 جنيه للشراء، و33.80 للبيع، مقابل الجنيه.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك كريدي اجريكول

بلغ سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه داخل بنك كريدي اجريكول بقيمة: 33.61 جنيه للشراء، و33.76 للبيع، مقابل الجنيه.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو أمام الجنيه بموقع البنك التجاري الدولي بقيمة: 33.61 جنيه للشراء، و33.77 للبيع، مقابل الجنيه.

سعر اليورو مصرف أبو ظبي الإسلامي

أظهرت شاشات التداولات اللحظية بمصرف أبو ظبي الإسلامي سعر

سعر اليورو

سعروحدة النقد الأوروبية في بنك مصر

بقيمة: 33.66 جنيه للشراء، و33.76 للبيع، مقابل الجنيه.

عرضت فروع بنك مصر سعر اليورو أمام الجنيه في بداية التعاملات عند مستويات 33.50 جنيه للشراء، و33.65 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

ووصل سعر اليورو في بداية التعاملات داخل التعمير والإسكان إلى 33.88 جنيه للشراء، و34.02 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر

اليوم داخل فروع بنك الإسكندرية 33.61 جنيه للشراء، و33.76 للبيع، مقابل الجنيه.