سعر اليورو اليوم الإثنين 25-9-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية وصول سعر اليورو اليوم الإثنين 25-9-2023 عند متوسط 32.85 جنيه للشراء، مقابل 32.96 جنيه للبيع، بحسب اخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، بصفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، لتعرض المال «المال» في السطور التالي سعر العملة الأوروبية – امام عملة مصر المحلية، في اخر بحسب التداولات الصباحية للقطاع المصرفي المصري، والتي جاءت عند مستويات:

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

عرض بنك مصر في بداية التعاملات الصباحية سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند 32.73 جنيه للشراء، مقابل 32.87 للبيع

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

قدم البنك التجاري الدولي سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات 32.83 جنيه للشراء، مقابل 32.98 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك الإسكندرية

فيما يخص بنك الإسكندرية.. جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستويات 32.83 جنيه للشراء، مقابل 32.97 للبيع.

سعر اليورو في بنك SAIB

عرض بنك SAIB سعر في بداية التعاملات الجنيه المصري عند مستوى 32.84 جنيه للشراء، مقابل 32.98 للبيع،

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

بينما سجل سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية داخل بنك بلوم ببداية التعاملات 32.74 جنيه للشراء، مقابل 33.02 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

جاءت مستويات شراء وبيع سعر اليورو بموقع مصرف أبو ظبي الإسلامي الإلكتروني عند 32.89 جنيه للشراء، مقابل 32.97 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي

أظهر الموقع الإلكتروني للبنك المصري الخليجي وصول سعر اليورو أمام الجنيه ببداية التعاملات إلى32.82 جنيه للشراء، مقابل 32.98 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية الموحدة في بنك الكويت الوطني

تعرض فروع بنك الكويت الوطني سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات الصباحية 32.74 جنيه للشراء، مقابل 33.02 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر اليوم أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي عند مستويات 32.83 جنيه للشراء، مقابل 32.97 للبيع.