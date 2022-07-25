سعر اليورو اليوم الاثنين 25-7-2022

بلغ سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق الخامس والعشرون من يوليو لعام 2022، مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، في البنوك المصرية والخاصة والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، بحسب أحدث تقرير صادر من البنك المركزي المصري، 19.28 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع، ويستعرض موقع جريدة “المال” بيانًا تفصيليًا بأسعار صرف العملات، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك في مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

حقق سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، إلى 19.23 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، إلى 19.23 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أما في بنك أبوظبي الإسلامي، وصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، إلى 19.28 جنيه للشراء، و19.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي «CIB»

وحقق سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 19.25 جنيه للشراء، و19.38 جنيه للبيع، وذلك بحسب شاشات التداول اللحظية في الفروع.

اليورو

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

أما في بنك الكويت الوطني وصل سعر اليورو، إلى 19.11 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي الدولي، ، 19.21 جنيه للشراء، و19.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر

وبينت شاشات التداول في بنك بلوم مصر، وصول سعر اليورو مقابل الجنيه، إلى 19.11 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك المصرف المتحد

وفي بنك المصرف المتحد، وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري، عند 19.23 للشراء، و19.38 للبيع.

اليورو

سعر اليورو في بنك إيجي بنك «EGBANK»

وأوضحت شات التداول في بنك إيجي بنك «EGBANK»، وصول سعر اليورو إلى 19.27 جنيه للشراء، و19.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر صرف اليورو، في بنك الإسكندرية، إلى 19.18 جنيه للشراء، و19.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري QNB

وأظهرت شاشات التداول في البنك الأهلي القطري «QNB»، وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري، إلى 19.24 للشراء، و19.38 جنيه للبيع.