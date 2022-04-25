سعر اليورو اليوم الاثنين 25-4-2022 في مصر￼

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف اليورو اليوم الاثنين 25 إبريل 2022 داخل فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية ،على نفس مستويات الخميس الماضي ، نتيجة إجازة القطاع المصرفي يومي الأحد والاثنين، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.903 جنيه للشراء، و20.017 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

بينت شاشات التداول اللحظية استقرار سعر صرف اليورو على مستواه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري عند 19.83جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وحافظ سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 18.83 جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

استقرت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي على مستواه داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري جاء عند 19.87 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

ووصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.83 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

وحافظ سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 19.83 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وأظهرت التعاملات الصباحية سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري 19.81 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وحافظ سعر صرف اليورو أمام نظيره المصري داخل شركة مصر للصرافة إلى 19.83 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع.