سعر اليورو اليوم الاثنين 23-5-2022 في مصر

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر اليورو داخل فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية اليوم الاثنين 23 مايو 2022، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.52 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

وبلغت مستويات سعر اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، عند 18.95 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وأظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري على مستواه عند 18.95 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

في بداية التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري إلى 18.93 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

معاينة في علامة تبويب جديدة

وحافظ اليورو في بداية التعاملات الصباحية مقابل الجنيه المصري عند 18.97 جنيه للشراء، 19.12 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية.

سعر اليورو في بنك المشرق

وحافظ سعر اليورو على مستواه أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 18.95 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

استقر سعر اليورو أمام نظيره الجنيه المصري عند 18.94 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وفي بداية التعاملات الصباحية استقر سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة عند 18.95 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.