سعر اليورو اليوم الإثنين 22-5-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلى المصرى

اليوم الإثنين 22-5-2023 أمام الجنيه المصري على شاشات التداولات اللحظية في بداية تعاملاته الصباحية داخل فروع البنوك المحلية والأجنبية والإسلامية والتجاري، ليصل متوسط سعر عملة الاتحاد الأوروبي الموحدة لمستويات 33.53 جنيه للشراء، مقابل 33.64 للبيع، بحسب اخر تحديث لسلة العملات الأجنبية والعربية على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

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سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك المصرف المتحد

اليوم أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلى المصرى عند مستوى 33.19 جنيه للشراء، و 33.40 للبيع.

وحافظ سعر اليورو على مستواه أمام الجنيه المصري داخل فروع ببنك المصرف المتحد عند مستويات 33.20 جنيه للشراء، 33.51 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

أظهرت الموقع الإلكتروني لبنك الإسكندرية وصول سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند مستويات 33.30 جنيه للشراء، و 33.51 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك قناة السويس

عرضت شاشات تداولات اللحظية لبنك قناة السويس على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 33.34 جنيه للشراء، و 33.51 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وحافظ سعر اليورو على مستواه أمام الجنيه داخل فروع ببنك أبو ظبي التجاري عند 33.30 جنيه للشراء، و 33.51 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وبلغت شراء وبيع سجل سعر اليورو ببنك مصر الجنيه المصري 33.19 جنيه للشراء، و 33.40 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

واستقر سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي 33.34 جنيه للشراء، و 33.52 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك SAIB

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر اليورو ببنك SAIB مقابل الجنيه إلى مستويات 33.34 جنيه للشراء، و 33.52 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الأهلي الوطني

وبين الموقع الإلكتروني لبنك قطر الأهلي الوطني وصول سعر اليورو أمام الجنيه عند مستويات 33.30 جنيه للشراء، و 33.51 للبيع.

سعر اليورو

سعر وحدة النقد الأوروبية – اليورو في بنك التنمية الصناعية

وجاء سعر اليورو أمام الجنيه على نفس مستويات أمس داخل فروع بنك التنمية الصناعية عند 33.23 جنيه للشراء، و 33.40 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف العربي الدولي

وبلغ سعر اليورو امام الجنيه ببنك المصرف العربي الدولي في بداية التداولات عند 33.37 جنيه ، و 33.48 جنيه، على التوالي.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

واستقر شراء وبيع سعر اليورو اليوم داخل فروع بنك التعمير والإسكان مستويات 33.34 جنيه للشراء، و 33.51 جنيه للبيع.