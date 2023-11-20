سعر اليورو اليوم الاثنين 20-11-2023 مقابل الجنيه في الختام

أظهر التقرير الختامي لـ«المال» تحرك سعر اليورو اليوم الاثنين 20-11-2023 بصورة طفيفة أمام عملة مصر المحلية، على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية للبنوك العاملة في مصر المصري 33.69 جنيه للشراء، و33.81 للبيع، بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط سعر العملة الأوروبية.

وحرصا من جريدة “المال” على تقديم كل ما يهم القارئ ننشر في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف . وفقًا لشاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وعرض بنك الإسكندرية، سعر اليورو مقابل عملة مصر المحلية بـ 33.62 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

عرض بنك قطر الوطني الأهلي سعر اليورو اليوم مقابل عملة مصر المحلية بـ 33.62 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

أتاح المصرف المتحد سعر مقابل عملة مصر المحلية بـ 33.45 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.

سعر العملة الاوروبية في بنك مصر

عرض بنك مصر سعر اليورو مقابل عملة مصر المحلية مستوى 33.51 جنيه للشراء، و 33.73 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

أما سعر اليورو في البنك التجاري الدولي فوصل مقابل عملة مصر المحلية إلى 33.62 جنيه للشراء، و 33.86 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو مقابل عملة مصر المحلية في البنك الأهلي المصري، بلغ 33.51 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك القاهرة

بلغ سعر اليورو مقابل عملة مصر المحلية في بنك القاهرة، 33.62 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

بلغ سعر اليورو مقابل عملة مصر المحلية في ميد بنك إلى 33.65 جنيه للشراء، و 33.92 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك البركة

وصل سعر اليورو مقابل عملة مصر المحلية في بنك البركة، 33.62 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

عرض بنك كريدي أجريكول مصر سعر اليورو مقابل عملة مصر عند مستويات 33.62 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.