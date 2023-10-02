سعر اليورو اليوم الاثنين 2-10-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

جاء سعر اليورو اليوم الاثنين 2-10-2023 أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية بمواقع البنوك الإلكترونية وشاشات التداولات اللحظية الموجودة داخل فروع البنوك، ليصل متوسط السعر عند 32.60 جنيه للشراء، و 32.71 للبيع، بحسب اخر تحديث على عملة أوروبا الموجودة على الصفحة المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية بالموقع الرسمي بالبنك المركزي المصري ، وخلال السطور التالي تعرض المال في تقريرها التالي وصول و الأوروبي على مستويي الشراء والبيع، والتي جاءت عند مستويات:

سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر اليورو اليوم ببداية التعاملات الصباحية على موقع بنك التعمير والإسكان إلى 32.41 جنيه للشراء، و33.02 للبيع، أمام الجنيه .

سعر عملة أوروبا في بنك بلوم مصر

عرض موقع بنك بلوم مصر سعر أمام العملة المحلية لمصر على شاشات التداولات عند مستوى 32.55 جنيه للشراء، و32.73 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك البركة

على صعيد البنوك الإسلامية.. جاء سعر اليورو ببداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه ببنك البركة عند 32.56 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الكويت الوطني

من جانب البنوك الخليجية.. وصل سعر اليورو بموقع بنك الكويت الوطني ببداية التعاملات إلى 32.39 جنيه للشراء، و 32.61 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

على مستوى البنوك الحكومية.. جاء سعر اليورو أمام الجنيه بموقع البنك الأهلي المصري عند 32.46 جنيه للشراء، و 32.75 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو أمام العملة المحلية في فروع بنك مصر في بداية التعاملات الصباحية إلى 32.32 جنيه للشراء، و 32.61 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي ببداية التعاملات أمام الجنيه المصري 32.74 جنيه للشراء، و 33.03 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

أظهرت شاشات التداولات وصول سعر اليورو في بداية التعاملات بموقع البنك التجاري الدولي إلى 32.43 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

جاء سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك الإسكندرية في بداية التعاملات عند 32.50 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.