سعر اليورو اليوم الاثنين 18-4-2022 في مصر

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين 18 أبريل 2022 مقابل الجنيه المصري، بنهاية التداولات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، وفقا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.994 جنيه للشراء، و20.107 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

وبلغ سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، مقابل الجنيه المصري إلى 19.83 جنيه للشراء، و19.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ووصب سعر اليورو اليوم أمام نظيره المصري إلى 19.83 جنيه للشراء، و19.95 جنيهًا للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبلغ سعر اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه 19.83 جنيه للشراء، 19.97 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاهلي المتحد

أظهرت التعاملات الصباحية وصول اليورو في البنك الأهلي المتحد مقابل نظيره الجنيه عند مستوى 19.84 جنيه للشراء، و19.97 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

كما بينت التداولات وصول سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق 19.80 جنيه للشراء، و19.97 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وبلغت مستويات شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري 19.78 جنيه للشراء، و19.97 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر صرف اليورو أمام نظيره المصري داخل شركة مصر للصرافة عند 19.83 جنيه للشراء، و19.95 للبيع.