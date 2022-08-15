سعر اليورو اليوم الاثنين 15-8-2022 في نهاية التعاملات بالبنوك

انخفض سعر اليورو اليوم الإثنين الموافق 15-8-2022 في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، 19.46 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع، بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، ومن أهتمام موقع «جريدة المال» بما يهم القارئ نستعرض لكم أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

سعر اليورو اليوم بالبنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري، وفقًا لشاشات التداول بالبنك الأهلي المصري إلى 19.44 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

في بنك مصر بينت شاشات التداول تسجيل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، 19.45 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك العربي الأفريقي

أظهرت شاشات التداول بالبنك العربي الأفريقي تسجيل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه، 19.43 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي

وفي بنك المصري الخليجي وصل سعر اليورو أمام الجنيه بحسب شاشات التداول، إلى 19.51 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو في التجاري الدولي

وأوضحت شاشات التداول في البنك التجاري الدولي، وصول سعر اليورو اليوم أمام لجنيه المصري، إلى 19.47 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك قناة السويس

وحقق سعر اليورو في بنك قناة السويس بحسب شاشات التداول أمام الجنيه المصري، 19.43 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف اليورو في بنك المصرف المتحد

أما في بنك المصرف المتحد سجل سعر اليورو وفقًا لشاشات التداول اللحظية أمام الجنيه المصري، 19.46 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري، 19.59 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري وفقًا لشاشات التداول بفروع البنك الأهلي القطري، 19.49 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.