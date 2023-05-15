سعر اليورو اليوم الاثنين 15-5-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر



سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الاثنين 15-5-2023 مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية 33.45 جنيه للشراء، مقابل 33.57 للبيع، حسبما جاء بالتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل العملة المصرية، وتستعرض جريدة «المال» من خلال موقعها أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة – اليورو- المعروضة بشاشات التداول اللحظى المنتشرة بفروع البنوك.



وصلت مستويات شراء وبيع سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري عند 33.35 جنيه ، و 33.54 جنيه، على التوالي.

سعر اليورو في بنك مصر

وبلغ سعري شراء وبيع

سعر العملة الأوروبية بنك القاهرة

داخل فروع بنك مصر أمام الجنيه المصري 33.35 جنيه ، و 33.52 جنيه، على التوالي.

في بداية التعاملات الصباحية وصل سعر شراء العملة الأوروبية ببنك القاهرة إلى 33.45 جنيه، وسعر البيع إلى 33.63 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

افتتح إيجي بنك التعاملات الصباحية على سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستويات 33.45 جنيه للشراء، و 33.63 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا الموحدة في البنك الكويتي الوطني



سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في البنك الكويت الوطني عند: 33.45 جنيه للشراء، و 33.63 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المصرف المتحد عند مستويات 33.35 جنيه للشراء، و 33.63 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد



وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المتحد إلى مستويات 33.45 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك SAIB



افتتح بنك SAIB التعاملات الصباحية على العملة الأوروبية على مستويات 33.46 جنيه للشراء، و 33.63 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري



يعرض بنك أبوظبي التجاري سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند 33.45 جنيه للشراء، و 33.63 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك التنمية الصناعية



بلغت مستويات شراء وبيع سعر اليورو أمام الجنيه المصري 33.35 جنيه للشراء، و 33.52 للبيع.