سعر اليورو اليوم الإثنين 14-8-2023 أمام الجنيه في بداية التعاملات

انخفض سعر اليوم الإثنين 14-8-2023 في بداية تعاملاته الصباحية أمام نظيره الجنيه المصري في السوق المحلية، مقارنة بأسعار أمس المعلنة على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك، ليصل متوسط صرف العملة الأوروبية لـ 33.75 جنيه للشراء و33.87 جنيه للبيع، بحسب اخر تحديث للبنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني، وتعرض المال نيوز خلال السطور التالي سعر صرف عملة أوروبا الموحدة على صعيد الشراء والبيع المعلنة داخل الفروع، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في بنك التجاري الدولي

عرض موقع البنك التجاري الدولي سعر اليورو اليوم في بداية التعاملات عند 33.71 جنيه للشراء، و33.91 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر وحدة النقد الأوروبية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو على شاشات البنك البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري إلى 33.60 جنيه للشراء، و33.79 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

بينما عرض البنك الحكومي بنك مصر سعر اليورو أمام نظيره الجنيه عند مستويات 33.60 جنيه للشراء، و33.79 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

جاء سعر اليورو في بداية تعاملاته الصباحية أمام الجنيه المصري عند مستويات 33.55 جنيه للشراء، و33.89 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر اليورو داخل فروع بنك QNB في بداية التعاملات الصباحية إلى 33.71 جنيه للشراء، و33.89 للبيع، أمام الجنيه.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

فيما بلغ سعر اليورو داخل فروع بنك أبو ظبي التجاري أمام العملة المحلية المصري عند 33.71 جنيه للشراء، و33.89 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

عرض الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك البركة سعر أمام الجنيه المصري عند 33.71 جنيه للشراء، و33.89 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة اليورو في ميد بنك

فيما سجل سعر اليورو أمام العملة المحلية المصري داخل فروع ميد بنك على شاشات التداولات 33.58 جنيه للشراء، و34.05 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك قناة السويس على شاشات التداولات: 33.71 جنيه للشراء، و33.89 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

وبلغ سعر اليوم في فروع بنك الاستثمار العربي 33.71 جنيه للشراء، و34.05 للبيع، أمام الجنيه المصري.