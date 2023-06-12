سعر اليورو اليوم الاثنين 12-6-2023 مقابل الجنيه المصري

أظهرت اخر التحديثات على سعر
سعر اليورو اليوم في بنك مصر
استقر سعر اليورو اليوم داخل فروع بنك مصر أمام الجنيه عند 33.00 جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
حافظ سعر اليورو أمام الجنيه البنك الاهلي المصري، في بداية التعاملات 33.00 جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.
سعر اليورو في ميد بنك
استقر سعر اليورو أمام الجنيه في بداية التعاملات داخل ميد بنك ، بقيمة 33.05 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع.
سعر اليورو في كريدي اجريكول – مصر
أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر اليورو ببنك كريدي اجريكول مقابل الجنيه 33.11 جنيه للشراء، و 33.27 للبيع.
سعراليورو في مصرف أبو ظبي التجاري
ووصل سعر
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي
ووصل سعر اليورو أمام الجنيه في بداية التعاملات الصباحية بالبنك المصري الخليجي 33.10 جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر
ووصل سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنك الأهلي الكويتي ببداية التعاملات عند 33.08 جنيه للشراء، و 33.27 للبيع.
سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك التنمية الصناعية
استقر سعر اليورو اليوم داخل فروع بنك التنمية الصناعية أمام الجنيه، عند 33.00 جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.
سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك بلوم مصر
أظهرت وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات داخل فروع بنك بلوم مصر 32.90 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
عرضت فروع بنك البركة سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستويات 33.11 جنيه للشراء، و 33.27 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
كما عرضت المواقع الإلكتروني للبنك التجاري الدولي سعر