سعر اليورو اليوم الاثنين 12-6-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر اليورو اليوم في بنك مصر

اليوم الاثنين 12-6-2023 للشراء والبيع، في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصري، داخل البنوك، وبلغ متوسط سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي بقيمة 33.14 جنيه للشراء، و33.26 للبيع، وفقاً لأخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري على موقعه الألكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، ووفقاً لما اوضحته المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك وماكينات الصراف الألي.

استقر سعر اليورو اليوم داخل فروع بنك مصر أمام الجنيه عند 33.00 جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

حافظ سعر اليورو أمام الجنيه البنك الاهلي المصري، في بداية التعاملات 33.00 جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

استقر سعر اليورو أمام الجنيه في بداية التعاملات داخل ميد بنك ، بقيمة 33.05 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في كريدي اجريكول – مصر

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر اليورو ببنك كريدي اجريكول مقابل الجنيه 33.11 جنيه للشراء، و 33.27 للبيع.

سعراليورو في مصرف أبو ظبي التجاري

ووصل سعر

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي

أمام الجنيه المصري داخل فروع مصرف أبو ظبي التجاري 33.11 جنيه للشراء، و 33.27 للبيع.

ووصل سعر اليورو أمام الجنيه في بداية التعاملات الصباحية بالبنك المصري الخليجي 33.10 جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

ووصل سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنك الأهلي الكويتي ببداية التعاملات عند 33.08 جنيه للشراء، و 33.27 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك التنمية الصناعية

استقر سعر اليورو اليوم داخل فروع بنك التنمية الصناعية أمام الجنيه، عند 33.00 جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك بلوم مصر

أظهرت وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات داخل فروع بنك بلوم مصر 32.90 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

عرضت فروع بنك البركة سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستويات 33.11 جنيه للشراء، و 33.27 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

كما عرضت المواقع الإلكتروني للبنك التجاري الدولي سعر

اليوم عند 33.11 جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.