سعر اليورو اليوم الاثنين 10-7-2023 مقابل الجنيه ببداية تعاملات البنوك بمصر

أظهرت شاشات التداولات اللحظية داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية تباين سعر

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

اليوم الاثنين 10-7-2023 في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصري، ليصل متوسط سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي بـ33.59 جنيه للشراء، مقابل 33.70 للبيع، وفقاً لآخر تحديث للبنك المركزي المصري على متوسطات أسعار الصرف، أمام الجنيه المصري، ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار صرف العملة الأوروبية المعروضة بمواقع البنوك الإلكترونية وشاشات التداول بفروع البنوك.

وصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه بمصرف أبو ظبي الإسلامي في بداية التعاملات إلى 33.31 جنيه للشراء، و33.76 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه بموقع البنك الأهلي المصري عند 33.65 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في ميد بنك

بلغ سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية بموقع ميد بنك مستويات 33.75 جنيه للشراء، و 34.12 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الكويت الأهلي – مصر

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل موقع بنك الكويت الأهلي مستويات 33.75 جنيه للشراء، و33.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك قطر الوطني الأهلي إلى 33.79 جنيه للشراء، 33.95 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

عرضت فروع بنك مصر سعر

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

أمام الجنيه المصري عند 33.68 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع بآخر التحديثات

عرض فروع موقع المصرف المتحد سعر اليورو على الشاشات التداولات عند 33.44 جنيه للشراء، و 33.96 للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر اليورو داخل فروع بنك التنمية الصناعية أمام الجنيه المصري 33.31 جنيه للشراء، و 33.49 للبيع في بداية التعاملات.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك الاستثمار العربي عند مستويات 33.41 جنيه للشراء، و33.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر

اليوم في بداية التعاملات الصباحية ببنك التعمير والإسكان 33.51 جنيه للشراء، و33.96 للبيع.