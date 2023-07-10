سعر اليورو اليوم الاثنين 10-7-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات

شهد سعر

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

اليوم الاثنين 10-7-2023 في ختام تعاملاته اليومية أمام عملة مصر المحلية استقرارًا ملحوظًا، على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك، ليصل متوسط سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي بـ33.77 جنيه للشراء، مقابل 33.89 للبيع، وفقاً لآخر تحديث للبنك المركزي المصري على متوسطات أسعار الصرف، أمام الجنيه المصري، ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار صرف العملة الأوروبية المعروضة بمواقع البنوك الإلكترونية وشاشات التداول بفروع البنوك.

استقر سعر اليورو اليوم أمام العملة المحلية داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي في ختام التداولات عند 33.75 جنيه للشراء، و33.96 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

حافظ سعر اليورو اليوم على مستواه أمام الجنيه على شاشات البنك الأهلي المصري عند 33.65 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في ميد بنك

استقر سعر اليورو بختام التعاملات على موقع ميد بنك أمام العملة المحلية عند 33.80 جنيه للشراء، و 34.17 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سجل سعر اليورو داخل فروع البنك الأهلي الكويتي في ختام التداولات مستويات 33.75 جنيه للشراء، و33.95 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر اليورو أمام العملة المصرية المحلية داخل بنك QNB مستويات 33.76 جنيه للشراء، 33.96 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت التداولات اليومية على أسعار العملات داخل بنك مصر وصول سعر

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

لـ 33.65 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.

أظهرت اخر التحديثات استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري ختام اليوم عند 33.66 جنيه للشراء، و 33.96 للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر اليورو أمام العملة المصرية المحلية بفروع بنك التنمية الصناعية: 33.41 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

عرضت فروع بنك الاستثمار العربي سعر اليورو بفروع بنك الاستثمار العربي عند 33.54 جنيه للشراء، و33.96 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر

اليوم أمام الجنيه داخل ببنك التعمير والإسكان 33.51 جنيه للشراء، و33.96 للبيع في اخر تحديث له.