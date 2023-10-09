سعر اليورو اليوم الإثنين 9-10-2023 أمام الجنيه في الختام

تواصل شاشات التداولات اللحظية بالبنوك ومواقع البنوك الإلكترونية إضافة إلى مواقع البنوك الإلكترونية تحريك شراء وبيع سعر اليورو اليوم الإثنين 9-10-2023، في ختام التعاملات، مقارنة مع الأسعار المعلنة أمس في البنوك العاملة في مصر، ليصل متوسط سعر العملة الأوروبية، إلى 32.48 جنيه للشراء، و 32.60 للبيع بحسب آخر تحديث لصفحة البنك البنك المركزي المصري المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، لتقدم المال خلال السطور التالي الأوروبي على مستوى الشراء وبيع عند مستويات:

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

عرض أكبر بنوك القطاع الخاص وصول سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري إلى مستوى 32.45 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر عملة أوروبا في مصرف أبو ظبي الإسلامي

فيما يخص البنوك الإسلامية.. وصل سعر اليورو بمصرف أبو ظبي الإسلامي في الختام عند 32.59 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

على مستوى البنوك الحكومية عرض البنك الأهلي المصري سعر اليورو أمام الجنيه عند 32.34 جنيه للشراء، و 32.62 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك قناة السويس

عرض فروع بنك قناة السويس سعر اليورو أمام نظيره المصري في الختام عند 32.74 جنيه للشراء، و 33.26 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

استكمالا للسعر بالبنوك الإسلامية.. عرض بنك البركة سعر اليورو أمام العملة المحلية عند 32.55 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وأظهر الموقع الإلكتروني لإيجي بنك وصول سعر أمام الجنيه عند مستوى 32.53 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

عرضت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر اليورو أمام الجنيه ببنك بلوم مصر أمام الجنيه المصري إلى 32.55 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وعرض ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق بنك مصر سعر اليورو أمام الجنيه عند مستويات 32.34 جنيه للشراء، و 32.62 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك القاهرة

ختامًا يعرض بنك القاهرة أحد البنوك الحكومية في مصر سعر اليورو اليوم عند 32.48 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.