سعر اليورو اليوم الإثنين 8-8-2023 في بداية التعاملات

انخفض اليوم الثلاثاء 8-8-2023 أمام الجنيه في بداية التعاملات الصباحية على صعيد الشراء والبيع، في آخر تحديث للعملة الأوروبية على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك التي تعمل في مصر، ليسجل متوسط سعر صرف عملة أوروبا الموحدة في السوق المحلية عند 33.95 جنيه للشراء، و34.06 للبيع، بحسب التحديث الأخير على شاشة موقع البنك المركزي المصري الإلكتروني، وتعرض جريدة «المال» مسحًا على سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه عند:

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه على البنك المصري الخليجي في بداية التعاملات 33.85 جنيه للشراء، و34.07 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

يعرض بنك البركة سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات عند مستويات 33.86 جنيه للشراء، مقابل 34.06 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات بالبنك الأهلي المصري إلى 33.75 جنيه للشراء، مقابل 33.95 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك الاستثمار العربي إلى 33.84 جنيه للشراء، مقابل 34.07 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك التنمية الصناعية

عرض بنك التنمية الصناعية في بداية التعاملات سعر اليورو على شاشات التداولات اللحظية عند 33.75 جنيه للشراء، مقابل 33.95 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك التعمير والإسكان

جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات داخل بنك التعمير والإسكان عند 33.86 جنيه للشراء، و34.06 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

جاء سعر اليورو في بداية التعاملات على شاشات التداولات اللحظية أمام الجنيه 33.86 جنيه للشراء، مقابل 34.07 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك مصر

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر إلى 33.75 جنيه للشراء، و33.95 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

يعرض البنك الأهلي الكويتي سعر اليورو أمام الجنيه المصري على شاشات التداولات اللحظية 33.83 جنيه للشراء، و34.06 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

عرض بنك أبوظبي التجاري سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات 33.86 جنيه للشراء، مقابل 34.06 للبيع.