سعر اليورو اليوم الإثنين 8-8-2022 في البنوك المصرية

شهد سعر اليورو اليوم الإثنين الموافق الثامن من أغسطس 2022 في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفي استقرارًا نسبيًا، ليصل إلى 19.42 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث صادر عبر موقع البنك المركزي المصري، حول متوسط أسعار صرف العملات، ويقدم موقع “جريدة المال” استعراضًا تفصيليًا عن أسعار صرف العملة الأوروبية، وفق ما تظهره شاشات التداول اللحظية في البنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 19.35 جنيه للشراء، و 19.62 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالبنك.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي القطري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي القطري، 19.36 جنيه للشراء، و19.61 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول بالبنك.

سعر العملة الأوروبية بالبنك الأهلي المصري

أظهرت شاشات التداول في البنك الأهلي المصري، وصول سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، إلى 19.35 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري، 19.37 جنيه للشراء، و 19.64 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول اللحظية.

سعر العملة الأوروبية في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 19.40 جنيه للشراء، و 19.64 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي

بلغ سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي، إلى 19.33 جنيه للشراء، و19.64 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول اللحظية.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أما في بنك الإسكندرية فوصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، إلى 19.37 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك قناة السويس

وصل سعر اليورو ببنك قناة السويس أمام الجنيه المصري إلى 19.32 جنيه للشراء، و19.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي وفقًا لشاشات التداول، 19.39 جنيه للشراء، و 19.64 حنيه للبيع.