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سعر اليورو اليوم الإثنين 8-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات اليومية

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تباين سعري الصرف بالبنوك

سعر اليورو اليوم الإثنين 8-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات اليومية
سلوى عثمان

سلوى عثمان

4:00 م, الأثنين, 8 مايو 23

تباين سعر

اليورو
اليوم الإثنين 8-5-2023، بختام التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، إذ ارتفع في بعض البنوك بمقدار 6 قروش إلى 15 قرشا، وانخفض بالبعض الآخر بمقدار قرش إلى 13 قرشا، محققًا متوسط سعر مقابل الجنيه المصري في «البنك المركزي المصري» عند: 34.06 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع، وينشر موقع «المال» تقريرًا عن أسعار صرف العملة الأوروبية في البنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري

عرض سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري بـ 33.98 جنيه للشراء، و 34.20 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

طرح سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 33.98 جنيه للشراء، و 34.21 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

قدر سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه بـ 33.83 جنيه للشراء، و 34.20 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري إلى 33.87 جنيه للشراء، و 34.09 للبيع.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 33.98 جنيه للشراء، و 34.20 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

حقق سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 33.98 جنيه للشراء، و 34.20 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 33.98 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

شهد سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 33.87 جنيه للشراء، و 34.09 للبيع.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو

سعر اليورو في بنك المشرق

عرض سعر اليورو في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري بـ 33.98 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

طرح سعر

اليورو
في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 33.97 جنيه للشراء، و 34.21 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك سايب

قدر سعر اليورو في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري بـ 33.98 جنيه للشراء، و 34.21 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وصل سعر اليورو اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري إلى 33.83 جنيه للشراء، و 34.27 للبيع.

سلوى عثمان

سلوى عثمان

4:00 م, الأثنين, 8 مايو 23