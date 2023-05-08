سعر اليورو اليوم الإثنين 8-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات اليومية

تباين سعر

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري

اليوم الإثنين 8-5-2023، بختام التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، إذ ارتفع في بعض البنوك بمقدار 6 قروش إلى 15 قرشا، وانخفض بالبعض الآخر بمقدار قرش إلى 13 قرشا، محققًا متوسط سعر مقابل الجنيه المصري في «البنك المركزي المصري» عند: 34.06 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع، وينشر موقع «المال» تقريرًا عن أسعار صرف العملة الأوروبية في البنوك.

عرض سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري بـ 33.98 جنيه للشراء، و 34.20 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

طرح سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 33.98 جنيه للشراء، و 34.21 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

قدر سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه بـ 33.83 جنيه للشراء، و 34.20 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري إلى 33.87 جنيه للشراء، و 34.09 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 33.98 جنيه للشراء، و 34.20 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

حقق سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 33.98 جنيه للشراء، و 34.20 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 33.98 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

شهد سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 33.87 جنيه للشراء، و 34.09 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك المشرق

عرض سعر اليورو في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري بـ 33.98 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

طرح سعر

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك سايب

في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 33.97 جنيه للشراء، و 34.21 للبيع.

قدر سعر اليورو في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري بـ 33.98 جنيه للشراء، و 34.21 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وصل سعر اليورو اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري إلى 33.83 جنيه للشراء، و 34.27 للبيع.