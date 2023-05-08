سعر اليورو اليوم الإثنين 8-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات اليومية

تباين سعر
سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري
عرض سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري بـ 33.98 جنيه للشراء، و 34.20 للبيع.
سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي
طرح سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 33.98 جنيه للشراء، و 34.21 للبيع.
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي
قدر سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه بـ 33.83 جنيه للشراء، و 34.20 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري إلى 33.87 جنيه للشراء، و 34.09 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك القاهرة
سجل سعر اليورو في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 33.98 جنيه للشراء، و 34.20 للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
حقق سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 33.98 جنيه للشراء، و 34.20 للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
بلغ سعر اليورو اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 33.98 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك مصر
شهد سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 33.87 جنيه للشراء، و 34.09 للبيع.
سعر اليورو في بنك المشرق
عرض سعر اليورو في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري بـ 33.98 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.
سعر اليورو في البنك المصري الخليجي
طرح سعر
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك سايب
قدر سعر اليورو في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري بـ 33.98 جنيه للشراء، و 34.21 للبيع.
سعر اليورو في ميد بنك
وصل سعر اليورو اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري إلى 33.83 جنيه للشراء، و 34.27 للبيع.