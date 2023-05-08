سعر اليورو اليوم الإثنين 8-5-2023 أمام العملة المصرية بمستهل التعاملات

انخفض سعر
سعر اليورو اليوم في بنك مصر
سعر اليورو اليوم في بنك مصر، أمام العملة المصرية، 33.87 جنيه للشراء، مقابل 34.07 جنيه للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي المصري
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام العملة المصرية، 33.87 جنيه للشراء، مقابل 34.07 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك المشرق
سعر اليورو في بنك المشرق، أمام العملة المصرية، 33.98 جنيه للشراء، مقابل 34.18 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك سايب
سعر اليورو في بنك سايب أمام العملة المصرية، 33.98 جنيه للشراء، مقابل 34.18 جنيه للبيع.
سعر العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام العملة المصرية، 33.98 جنيه للشراء، مقابل 34.18 جنيه للبيع.
سعر اليورو في المصرف العربي الدولي
سعر
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، أمام العملة المصرية، 33.83 جنيه للشراء، مقابل 34.18 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام العملة المصرية، 34.03 جنيه للشراء، مقابل 34.18 جنيه للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد
سعر اليورو في المصرف المتحد، أمام العملة المصرية، 33.87 جنيه للشراء، مقابل 34.18 جنيه للبيع.
سعر اليورو في ميد بنك
سعر اليورو في ميد بنك، أمام العملة المصرية، 33.83 جنيه للشراء، مقابل 34.27 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك االتنمية الصناعية
سعر