سعر اليورو اليوم الإثنين 8-5-2023 أمام العملة المصرية بمستهل التعاملات

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سعر اليورو اليوم في بنك مصر

اليوم الأثنين 8-5-2023 ، مقابل العملة المصرية، بقيمة 5 قروش للبيع والشراء وجاء متوسط سعر عملة الاتحاد الأوروبي 33.97 جنيه للشراء، مقابل 34.09 للبيع، وفقاً لما جاء بأحدث بيان صادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، بمستهل التعاملات بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ويستعرض هذا التقرير سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة من خلال جولة بين شاشات التداول اللحظى بالبنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر، أمام العملة المصرية، 33.87 جنيه للشراء، مقابل 34.07 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام العملة المصرية، 33.87 جنيه للشراء، مقابل 34.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سعر اليورو في بنك المشرق، أمام العملة المصرية، 33.98 جنيه للشراء، مقابل 34.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

سعر اليورو في بنك سايب أمام العملة المصرية، 33.98 جنيه للشراء، مقابل 34.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام العملة المصرية، 33.98 جنيه للشراء، مقابل 34.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

سعر

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

في المصرف العربي الدولي، أمام العملة المصرية، 34.07 جنيه للشراء، مقابل 34.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، أمام العملة المصرية، 33.83 جنيه للشراء، مقابل 34.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام العملة المصرية، 34.03 جنيه للشراء، مقابل 34.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد، أمام العملة المصرية، 33.87 جنيه للشراء، مقابل 34.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

سعر اليورو في ميد بنك، أمام العملة المصرية، 33.83 جنيه للشراء، مقابل 34.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك االتنمية الصناعية

سعر

اليوم في بنك التنمية الصناعية، أمام العملة المصرية، 33.87 جنيه للشراء، مقابل 34.07 جنيه للبيع.