سعر اليورو اليوم الإثنين 7-12-2022 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

وصل سعر اليورو اليوم الأربعاء 7-12-2022، في بداية التعاملات بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري إلى 25.85 جنيه للشراء، و 25.94 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات الأجنبية بموقع البنك المركزي المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار عملة الاتحاد الأوروبي في البنوك الخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية والحكومية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة بأفرع البنوك على مستوى الجمهورية، وعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك البركة

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك البركة مستوى صرف عند: 25.65 جنيه للشراء، و 25.10 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وحقق سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر، مستوى صرف عند: 25.65 جنيه للشراء، و 25.82 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، مستوى صرف عند: 25.64 جنيه للشراء، و 25.76 للبيع.

سعر اليورو البنك التجاري الدولي

وبينت شاشات التداول في البنك التجاري الدولي، وصول سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه إلى 25.68 جنيه للشراء، و 25.81 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي، حقق سعر اليورو مستوى صرف أمام الجنيه عند: 25.73 جنيه للشراء، و 25.82 للبيع.

سعر علمة أوربا في البنك الأهلي المصري

وأوضحت شاشات التداول في البنك الأهلي المصري، تسجيل سعر اليورو مقابل الجنيه 25.62 جنيه للشراء، و 25.81 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبيت شاشات التداول في مصرف أبوظبي الإسلامي، وصول سعر اليورو اليوم إلى 25.72 جنيه للشراء، و 25.82 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

أما في مصرف أبوظبي الإسلامي في بنك الكويت الوطني، سجل مستوى صرف عند: 25.65 جنيه للشراء، و 25.82 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك سايب

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك سايب إلى 25.67 جنيه للشراء، و 25.82 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وبلغ سعر اليورو في ميد بنك مستوى صرف أمام الجنيه المصري عند: 25.68 جنيه للشراء، و 25.90 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك المشرق

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك المشرق مستوى صرف عند: 25.70 جنيه للشراء، و 25.82 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

وبينت شاشات التداول اللحظية في بنك المصرف المتحد، وصول سعر اليورو اليوم أمام الجنيه إلى 25.62 جنيه للشراء، و 25.83 للبيع.