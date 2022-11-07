صعد سعر اليورو اليوم الإثنين 7-11-2022 في نهاية التعاملات بمقدار 8 قروش في سعر الشراء و9 قروش في سعر البيع، في قفزة قياسية حققتها العملة الأوروبية بعد أيام من استقرار نسبي، وقال البنك المركزي المصري إن متوسط سعر صرف اليورو بلغ 24.18 جنيه للشراء، و24.29 للبيع، بحسب تحديث موقع البنك، وترصد بوابة “المال نيوز” في تقرير تفصيلي أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر.

سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر

سعر اليورو في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 23.95 جنيه للشراء، 24.19 للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الافريقي الدولي

سعر اليورو في البنك العربي الافريقي الدولي مقابل الجنيه المصري: 24.03 جنيه للشراء، 24.36 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.04 جنيه للشراء، 24.25 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 23.98 جنيه للشراء، 24.35 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 23.95 جنيه للشراء، 24.31 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 23.95 جنيه للشراء، 24.31 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 23.98 جنيه للشراء، 24.27 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 24.00 جنيه للشراء، 24.36 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في بنك المشرق

سعر اليورو في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 24.00 جنيه للشراء، 24.26 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري مقابل الجنيه المصري: 24.00 جنيه للشراء، 24.26 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك كريدي أجريكول

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 24.00 جنيه للشراء، 24.26 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 24.06 جنيه للشراء، 24.30 للبيع.