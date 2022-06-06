سعر اليورو اليوم الإثنين 6-6-2022 في مصر

أظهرت التعاملات الصباحية داخل البنوك حفاظ أسعار شراء وبيع اليورو داخل فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية اليوم الإثنين 6 يونيو 2022، أمام الجنيه المصري، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، وسجل سعر شراء اليورو، مقابل الجنيه 19.74 جنيه، و19.84 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديثات البنوك.

سعر اليورو في بنك مصر

ووصل سعر اليورو داخل فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، عند 19.80 جنيه للشراء، و20.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر صرف اليورو على مستواه مقابل نظيره المصري عند 19.80 جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وحافظ سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري عند 19.78 جنيه للشراء، و19.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

واستقر سعر صرف اليورو على مستواه في تعاملاته الصباحية الصباحية مقابل الجنيه المصري عند 19.82 جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية.

سعر اليورو في بنك المشرق

واستقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 19.78 جنيه للشراء، و19.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وبينت التداولات الصباحية سعر اليورو أمام نظيره الجنيه المصري عند 19.80 جنيه للشراء، و19.98 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

واستقر سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة عند 19.80جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع.