سعر اليورو اليوم الإثنين 6-3-2023 في نهاية التعاملات.. 32.78 جنيه للبيع

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سعر اليورو اليوم في ميد بنك
سعر اليورو في ميد بنك مقابل الجنيه المصري: 32.51 جنيه للشراء، 32.96 للبيع.
سعر اليورو في بنك المشرق
سعر اليورو في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 32.62 جنيه للشراء، 32.85 للبيع.
سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري: 32.62 جنيه للشراء، 32.85 للبيع.
سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 32.62 جنيه للشراء، 32.85 للبيع.
سعر اليورو في المصرف العربي الدولي
سعر اليورو في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 32.65 جنيه للشراء، 32.85 للبيع.
سعر اليورو في بنك سايب
سعر اليورو في بنك سايب مقابل الجنيه المصري: 32.62 جنيه للشراء، 32.86 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك التنمية الصناعية
سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 32.51 جنيه للشراء، 32.74 للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 32.62 جنيه للشراء، 32.85 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية
سعر اليورو في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 32.62 جنيه للشراء، 32.85 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 32.62 جنيه للشراء، 32.86 للبيع.
سعر
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 32.51 جنيه للشراء، 32.75 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 32.51 جنيه للشراء، 32.74 للبيع.