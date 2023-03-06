سعر اليورو اليوم الإثنين 6-3-2023 في نهاية التعاملات.. 32.78 جنيه للبيع

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سعر اليورو اليوم في ميد بنك

اليوم الإثنين 6-3-2023 أمام الجنيه المصري في نهاية التعاملات البنكية بمقدار 8 قروش في الشراء والبيع، وسجل متوسط سعر صرف في البنك المركزي المصري 32.67 جنيه للشراء، 32.78 للبيع، وتقدم جريدة المال استعراضًا تفصيليًا لأسعار صرف العملة الأوروبية في البنوك العاملة في مصر أمام العملة المصرية، ضمن تقرير يومي ترصد فيه حركة تداول العملات العربية والأجنبية.

سعر اليورو في ميد بنك مقابل الجنيه المصري: 32.51 جنيه للشراء، 32.96 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سعر اليورو في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 32.62 جنيه للشراء، 32.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري: 32.62 جنيه للشراء، 32.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 32.62 جنيه للشراء، 32.85 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 32.65 جنيه للشراء، 32.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

سعر اليورو في بنك سايب مقابل الجنيه المصري: 32.62 جنيه للشراء، 32.86 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 32.51 جنيه للشراء، 32.74 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 32.62 جنيه للشراء، 32.85 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 32.62 جنيه للشراء، 32.85 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 32.62 جنيه للشراء، 32.86 للبيع.

سعر عملة أوروبا

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 32.51 جنيه للشراء، 32.75 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 32.51 جنيه للشراء، 32.74 للبيع.