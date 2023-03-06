سعر اليورو اليوم الإثنين 6-3-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

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سعر اليورو اليوم في بنك المشرق

اليوم الإثنين 6-3-2023، ببداية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية مستوى صرف عند: 32.59 جنيه للشراء، و 32.71 للبيع، وفقًا لمتوسط السعر في البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار العملة الأوروبية بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية، وعدد من المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك.

عرض بنك المشرق، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 32.55 جنيه للشراء، و 32.77 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وطرح مبد بنك، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.49 جنيه للشراء، و 32.91 للبيع.

سعر عملة أوروبا في مصرف أبوظبي الإسلامي

وقدّر مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 32.61 جنيه للشراء، و 32.77 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وفي المصرفي العربي الدولي، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 32.63 جنيه للشراء، و 32.77 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

أما في بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر اليورو مستوى صرف عند: 32.45 جنيه للشراء، و 32.66 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وحقق سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 32.52 جنيه للشراء، و 32.77 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي إلى 32.47 جنيه للشراء، و 32.77 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي القطري، 32.55 جنيه للشراء، و 32.77 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك مصر

وعرض بنك مصر، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 32.45 جنيه للشراء، و 32.66 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

أمام الجنيه المصري بـ 32.55 جنيه للشراء، و 32.78 للبيع.

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 32.45 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية إلى 32.55 جنيه للشراء، و 32.77 للبيع.