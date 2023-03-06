سعر اليورو اليوم الإثنين 6-3-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

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سعر اليورو اليوم في بنك المشرق
عرض بنك المشرق، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 32.55 جنيه للشراء، و 32.77 للبيع.
سعر اليورو في ميد بنك
وطرح مبد بنك، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.49 جنيه للشراء، و 32.91 للبيع.
سعر عملة أوروبا في مصرف أبوظبي الإسلامي
وقدّر مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 32.61 جنيه للشراء، و 32.77 للبيع.
سعر اليورو في المصرف العربي الدولي
وفي المصرفي العربي الدولي، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 32.63 جنيه للشراء، و 32.77 للبيع.
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية
أما في بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر اليورو مستوى صرف عند: 32.45 جنيه للشراء، و 32.66 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر
وحقق سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 32.52 جنيه للشراء، و 32.77 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الاستثمار العربي
وصل سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي إلى 32.47 جنيه للشراء، و 32.77 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي القطري
وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي القطري، 32.55 جنيه للشراء، و 32.77 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
وعرض بنك مصر، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 32.45 جنيه للشراء، و 32.66 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر
سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري
وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 32.45 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
وصل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية إلى 32.55 جنيه للشراء، و 32.77 للبيع.