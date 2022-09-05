سعر اليورو اليوم الإثنين 5-9-2022 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

وصل سعر اليورو اليوم الإثنين 5-9-2022 في بداية التعاملات البنكية الصباحية وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي عن متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية عند مستوى: 19.08 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» في التقرير التفصيلي التالي أسعار أسعار صرف العملة الأوروبية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك المصرية الحكومية والخاصّة، وفروع البنوك الإسلامية والتجارية الأجنبية العاملة بالسوق المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر اليورو أمام الجنيه: 18.94 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك مصر

وفي بنك مصر، وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، 18.94 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي

وفي البنك العربي الأفريقي حقق سعر اليورو أمام الجنيه المصري: 18.92 جنيه للشراء، و 19.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري: 18.96 جنيه للشراء، و 19.15 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك الأهلي الكويتي مصر

و في البنك الأهلي الكويتي مصر؛ بلغ سعر اليورو: 18.95 جنيه للشراء، و 19.15 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك الاستثمار العربي

وفي بنك الاستثمار العربي؛ سجل سعر صرف اليورو 19.47 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية؛ حقق سعر عملة أوروبا: 18.92 جنيه للشراء، و 19.15 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري: 18.99 جنيه للشراء، و 19.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي؛ وصل سعر اليورو أمام الجنيه: 18.98 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك البركة

وفي بنك البركة؛ بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 18.92 جنيه للشراء، و 19.15 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس؛ بلغ سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري مستوى: 18.92 جنيه للشراء، و 19.15 جنيه للبيع.