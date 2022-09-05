انخفض سعر اليورو اليوم الإثنين 5-9-2022 في نهاية التعاملات البنكية، ووصل متوسط سعره في البنك المركزي المصري، وفقًا لآخر تحديث عبر موقع البنك، إلى 19.02 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في بيان تفصيلي، متوسط صرف عملة الاتحاد الأوروبي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية، بحسب ما توضحه المواقع الرسمية للبنوك، وشاشات التداول اللحظية في فروعها المنتشرة في مصر.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بنك مصر، 18.94 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 18.94 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أظهرت شاشات التداول اللحظية في البنك الأهلي المصري وصول سعر اليورو إلى 18.94 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 18.99 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر صرف اليورو في البنك المصري الخليجي، 18.98 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وصل سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر، إلى 18.92 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

كما سجل سعر اليورو في بنك البركة، 18.92 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الكويت الوطني

وصل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، إلى 18.92 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر صرف العملة الأوروبية في المصرف العربي الدولي، 18.92 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي إلى 19.47 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 18.96 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية، 18.92 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.