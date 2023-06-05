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سعر اليورو اليوم الإثنين 5-6-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات

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32.93 جنيه للشراء في بنك بلوم مصر

سعر اليورو اليوم الإثنين 5-6-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات
شيرين راغب

شيرين راغب

4:00 م, الأثنين, 5 يونيو 23

سجل سعر

اليورو
اليوم الإثنين 5-6-2023 أمام الجنيه المصري انخفاضاً للشراء والبيع في البنوك بنهاية التعاملات بقيم تتراوح ما بين 4-21 قرشا، وبلغ متوسط وحدة النقد الاوروبية الموحدة – يورو  32.96 جنيه للشراء مقابل 33.07 للبيع، وفقاً لما ورد بأحدث تقرير صادرعن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية، وينشر موقع جريدة «المال» التقرير التالي بسعر صرف العملة الأوروبية الموحدة وفقاً لماكينات الصراف الألي بالبنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية

جاء سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية: 32.85 جنيه للشراء، مقابل 33.04 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإستثمار العربي

بلغ سعر اليورو في بنك الإستثمار العربي: 32.98 جنيه للشراء، مقابل 33.33 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو في بنك مصر: 32.85 جنيه للشراء، مقابل 33.04 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

طُرح سعر اليورو في البنك الأهلي المصري عند: 32.85 جنيه للشراء، مقابل 33.04 للبيع.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك الإسكندرية

شهد سعر

اليورو
في بنك الإسكندرية: 32.96 جنيه للشراء، مقابل 33.15 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي: 32.96 جنيه للشراء، مقابل 33.16 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في ميد بنك

عُرض سعر اليورو في ميد بنك: 32.96 جنيه للشراء، مقابل 33.32 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

قُدر سعر اليورو في بنك البركة: 32.98 جنيه للشراء، مقابل 33.15 للبيع.

سعر اليورو
سعر اليورو

سعر اليورو في بنك قناة السويس

شهد  سعر اليورو في بنك قناة السويس: 32.96 جنيه للشراء، مقابل 33.15 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

سجل سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري: 32.96 جنيه للشراء، مقابل 33.15 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي اجريكول

جاء سعر اليورو في بنك كريدي اجريكول: 32.98 جنيه للشراء، مقابل 33.15 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سجل سعر

اليورو
اليوم في بنك بلوم مصر: 32.93 جنيه للشراء، مقابل 33.11 للبيع.

شيرين راغب

شيرين راغب

4:00 م, الأثنين, 5 يونيو 23