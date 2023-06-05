سعر اليورو اليوم الإثنين 5-6-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات

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سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية
جاء سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية: 32.85 جنيه للشراء، مقابل 33.04 للبيع.
سعر اليورو في بنك الإستثمار العربي
بلغ سعر اليورو في بنك الإستثمار العربي: 32.98 جنيه للشراء، مقابل 33.33 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
وصل سعر اليورو في بنك مصر: 32.85 جنيه للشراء، مقابل 33.04 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
طُرح سعر اليورو في البنك الأهلي المصري عند: 32.85 جنيه للشراء، مقابل 33.04 للبيع.
سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك الإسكندرية
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سعر عملة أوروبا الموحدة في البنك التجاري الدولي
سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي: 32.96 جنيه للشراء، مقابل 33.16 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في ميد بنك
عُرض سعر اليورو في ميد بنك: 32.96 جنيه للشراء، مقابل 33.32 للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
قُدر سعر اليورو في بنك البركة: 32.98 جنيه للشراء، مقابل 33.15 للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
شهد سعر اليورو في بنك قناة السويس: 32.96 جنيه للشراء، مقابل 33.15 للبيع.
سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري
سجل سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري: 32.96 جنيه للشراء، مقابل 33.15 للبيع.
سعر اليورو في بنك كريدي اجريكول
جاء سعر اليورو في بنك كريدي اجريكول: 32.98 جنيه للشراء، مقابل 33.15 للبيع.
سعر اليورو في بنك بلوم مصر
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