سعر اليورو اليوم الإثنين 5-6-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات

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سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية

اليوم الإثنين 5-6-2023 أمام الجنيه المصري انخفاضاً للشراء والبيع في البنوك بنهاية التعاملات بقيم تتراوح ما بين 4-21 قرشا، وبلغ متوسط وحدة النقد الاوروبية الموحدة – يورو 32.96 جنيه للشراء مقابل 33.07 للبيع، وفقاً لما ورد بأحدث تقرير صادرعن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية، وينشر موقع جريدة «المال» التقرير التالي بسعر صرف العملة الأوروبية الموحدة وفقاً لماكينات الصراف الألي بالبنوك.

جاء سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية: 32.85 جنيه للشراء، مقابل 33.04 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإستثمار العربي

بلغ سعر اليورو في بنك الإستثمار العربي: 32.98 جنيه للشراء، مقابل 33.33 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو في بنك مصر: 32.85 جنيه للشراء، مقابل 33.04 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

طُرح سعر اليورو في البنك الأهلي المصري عند: 32.85 جنيه للشراء، مقابل 33.04 للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك الإسكندرية

شهد سعر

سعر عملة أوروبا الموحدة في البنك التجاري الدولي

في بنك الإسكندرية: 32.96 جنيه للشراء، مقابل 33.15 للبيع.

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي: 32.96 جنيه للشراء، مقابل 33.16 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في ميد بنك

عُرض سعر اليورو في ميد بنك: 32.96 جنيه للشراء، مقابل 33.32 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

قُدر سعر اليورو في بنك البركة: 32.98 جنيه للشراء، مقابل 33.15 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك قناة السويس

شهد سعر اليورو في بنك قناة السويس: 32.96 جنيه للشراء، مقابل 33.15 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

سجل سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري: 32.96 جنيه للشراء، مقابل 33.15 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي اجريكول

جاء سعر اليورو في بنك كريدي اجريكول: 32.98 جنيه للشراء، مقابل 33.15 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سجل سعر

اليوم في بنك بلوم مصر: 32.93 جنيه للشراء، مقابل 33.11 للبيع.