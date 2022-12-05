سعر اليورو اليوم الإثنين 5-12-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه

شهد سعر اليورو اليوم الإثنين 5-12-2022 مقابل الجنيه المصرى، ارتفاعًا من 10 قروش إلى 30 قرشا في الشراء، و10 إلى 15 قرشا في البيع، في نهاية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، بحسب تقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزي المصرى» وصل إلى 25.97 جنيه للشراء، و 26.06 للبيع ، ويستعرض موقع «المال» في التقرير التالى أسعار صرف عملة الإتحاد الأوروبي، وفقا لشاشات التدوال اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية المختلفة.

سعر اليورو في اليوم البنك الأهلى المصرى

سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصري سجل 25.74 جنيه للشراء، و 26.01 للبيع.

سعر عملة أوروبا فى البنك المصرى الخليجى

وبلغ سعر اليورو في البنك المصرى الخليجى، مقابل الجنيه المصري 25.85 جنيه للشراء، 26.08 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

حقق سعر اليورو في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 26.22 جنيه للشراء 25.78 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الاوروبي في البنك التجارى الدولى

أما سعر اليورو في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصري فوصل إلى 25.82 جنيه للشراء، و 26.07 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

قدر سعر اليورو اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري بــ 25.78 جنيه للشراء، و 25.05 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى

شهد في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصري 25.86 جنيه للشراء، و 26.05 للبيع.

سعر عملة أوروبا في مصرف أبو ظبي الإسلامى

وسجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى، مقابل الجنيه المصري 25.86 جنيه للشراء، و 26.05 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الاوروبي في المصرف العربى الدولى

سعر اليورو في المصرف العربى الدولى، أمام الجنيه المصري بلغ 25.91 جنيه للشراء، و 26.04 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى

وحقق سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبى التجارى، مقابل الجنيه المصري، 25.77 جنيه للشراء، و 26.04 للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصرى إلى 25.77 جنيه للشراء، و 26.01 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصر قدر بــ 25.80 جنيه للشراء، و 26.07 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى القطرى

أما سعر اليورو في البنك الأهلى القطرى، مقابل الجنيه المصري فشهد 25.82 جنيه للشراء، و 26.04 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الاوروبي في بنك الاستثمار العربى

سجل سعر اليورو في بنك الاستثمار العربى، مقابل الجنيه المصري 25.57 جنيه للشراء، و 26.05 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

أما سعر اليورو اليوم في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري فبلغ 25.83 جنيه للشراء، و 26.04 للبيع.