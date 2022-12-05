سعر اليورو اليوم الإثنين 5-12-2022 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

حقق سعر اليورو اليوم الإثنين 5-12-2022، في بداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة في مصر، مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 25.85 جنيه للشراء، و 25.94 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي بحسب شاشات التداول اللحظية في أفرع البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني مستوى صرف عند: 25.57 جنيه للشراء، و 25.95 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي إلى 25.63 جنيه للشراء، و 25.96 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي القطري

وحقق سعر اليورو أمام الجنيه، في البنك الأهلي القطري مستوى صرف عند: 25.51 جنيه للشراء، و 25.74 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى 25.56 جنيه للشراء، و 25.89 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أما سعر اليورو في بنك الإسكندرية بلغ مستوى صرف أمام الجنيه عند: 25.58 جنيه للشراء، و 25.94 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر اليورو مقابل الجنيه مستوى صرف عند: 25.56 جنيه للشراء، و25.89 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 25.60 جنيه للشراء، و 25.94 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

وطرح بنك المشرق، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بـ 25.61 جنيه للشراء، و 25.94 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 25.63 جنيه للشراء، و 25.95 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف المتحد

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد مستوى صرف عند: 25.56 جنيه للشراء، و 25.94 للبيع.

سعر اليورو المصرف العربي الدولي

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي، إلى 25.56 جنيه للشراء، و 25.94 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وفي بنك سايب، حقق سعر اليورو اليوم مستوى صرف أمام الجنيه عند: 25.56 جنيه للشراء، و 25.95 للبيع.