سعر اليورو اليوم الإثنين 4-9-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات البنوك

حقق سعر اليوم الإثنين 4-9-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي متوسط سعر صرف وصل إلى 33.22 جنيه للشراء، و 33.34 جنيه للبيع، طبقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزى المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، من خلال التقرير اليومي التالي بحسب شاشات التداول وماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك العربية والإسلامية والمصرية والأجنبية المختلفة.

سعر اليورو اليوم في ميد بنك

بلغ سعر اليورو اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 33.09 جنيه للشراء، و 33.56 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري إلى 33.31 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 33.12 جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 33.12 جنيه للشراء، و 33.32 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك التنمية الصناعية

طرح سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري بـ 33.12 جنيه للشراء، و 33.56 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

و سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 33.20 جنيه للشراء، و 33.38 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

شهد سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 33.23 جنيه للشراء، و 33.39 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قطر الوطني الأهلي

قدر سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري بـ 33.23 جنيه للشراء، و 33.38 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 33.06 جنيه للشراء، و 33.39 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

حقق سعر في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 33.22 جنيه للشراء، و 33.39 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الكويت الوطني

عرض سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري بـ 33.23 جنيه للشراء، و 33.38 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

سعر اليورو اليوم في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 33.50 جنيه للشراء، و 33.86 للبيع.