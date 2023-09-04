سعر اليورو اليوم الإثنين 4-9-2023 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري

سجل سعر اليورو اليوم الإثنين 4-9-2023، ارتفاعًا نسبيا مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ليصل متوسط سعر العملة الأوروبية بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 33.32 جنيه للشراء، و 33.43 للبيع.

وينشر موقع جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول المنتشرة في الأفرع على مستوى الجمهورية وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر، 33.23 جنيه للشراء، و 33.39 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وحقق سعر اليورو في بنك سايب، 33.23 جنيه للشراء، و 33.44 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو في بنك مصر إلى 33.12 جنيه للشراء، و 33.33 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وسجل سعر اليورو في بنك القاهرة، 33.23 جنيه للشراء، و 33.44 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

وعرض بنك الإسكندرية، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.23 جنيه للشراء، و 33.44 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك البركة

وطرح بنك البركة، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.23 جنيه للشراء، و 33.38 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 33.12 جنيه للشراء، و 33.32 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.23 جنيه للشراء، و 33.45 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

أما سعر في بنك أبو ظبي التجاري، فحقق مستوى صرف عند: 33.23 جنيه للشراء، و 33.38 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وبلغ سعر اليورو في المصرف المتحد، 33.06 جنيه للشراء، و 33.39 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وصل سعر اليورو في بنك بلوم مصر إلى 33.50 جنيه للشراء، و 33.86 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وسجل سعر اليورو اليوم في ميد بنك، 33.09 جنيه للشراء، و 33.56 للبيع.