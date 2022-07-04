سعر اليورو اليوم الإثنين 4-7-2022 في مصر

أظهرت شاشات التداولات الصباحية استقرار سعر اليورو داخل فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية اليوم الإثنين 4 يوليو 2022، أمام الجنيه المصري، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، وسجل سعر شراء اليورو، مقابل الجنيه 19.78 جنيه، و19.96 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديثات البنوك.

سعر اليورو في بنك مصر

واستقر سعر اليورو داخل فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، عند 19.67 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وحافظ سعر صرف اليورو على مستواه أمام الجنيه المصري داخل أكبر البنوك الحكومية بالسوق عند 19.67 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

واستقر سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري عند 19.65 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وبين تقرير المال الصباحي استقرار سعر شراء وبيع اليورو فى تعاملاته الصباحية مقابل الجنيه المصري عند 19.64 جنيه للشراء، و19.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق، 19.64 جنيه للشراء، و19.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

واستقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستويات 19.67 جنيه للشراء، و19.86 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وبينت التعاملات الصباحية استقرار سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة عند 19.67 جنيه للشراء، و19.86 جنيه للبيع.