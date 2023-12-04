سعر اليورو اليوم الإثنين 4-12-2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات البنوك

أوضحت شاشات التداول تباين سعر اليوم الإثنين 4-12-2023 بالشراء والبيع مقابل الجنيه المصري، وبلغ متوسط سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي 33.49 جنيه للشراء، و 33.61 جنيه للبيع حسبما جاء بآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار سلة العملات العربية والأجنبية مقابل العملة المحلية، بنهاية تعاملات المصارف العاملة بالقطاع.

وترصد بوابة جريدة «المال» سعر صرف وحدة النقد الأوروبية – يورو كما عرضته ماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك على شبكة الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري: 33.52 جنيه للشراء، و33.71 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية:33.41 جنيه للشراء، و33.60 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية بختام التعاملات: 33.52 جنيه للشراء، و33.71 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي: 33.52 جنيه للشراء، و33.72 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر في بنك الكويت الوطني: 33.52 جنيه للشراء، و33.71 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد: 33.36 جنيه للشراء، و33.71 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي: 33.51 جنيه للشراء، و33.72 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر اليورو في ميد بنك

سعر اليورو في ميد بنك: 33.49 جنيه للشراء، و33.73 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك بلوم مصر

سعر اليورو في بنك بلوم مصر: 32.86 جنيه للشراء، و33.09 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر: 33.41 جنيه للشراء، و33.60 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليوم في البنك الأهلي المصري بنهاية التعاملات المسائية: 33.41 جنيه للشراء، و33.60 للبيع، مقابل العملة المصرية.