سعر اليورو اليوم الإثنين 31-7-2023 مقابل الجنيه المصري بنهاية التداول

سجل سعر اليوم الإثنين 31-7-2023 تباينًا بختام عمليات التداول اليومية، وبلغ متوسط صرف 34.01 جنيه للشراء، مقابل 34.13 للبيع، وفقًا للبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، أمام العملة المحلية، بالبنوك المحلية والعربية والإسلامية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ويرصد موقع جريدة «المال» خلال التقرير التالي أسعار وحدة النقد الأوروبية – يورو المعروضة بماكينات الصراف الآلي ومواقع البنوك على شبكة الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

ثبت سعر اليورو اليوم في بنك مصر عند: 33.84 جنيه للشراء، مقابل 34.05 للبيع، بختام تعاملات البنوك.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة قيمة: 33.95 جنيه للشراء، مقابل 34.13 للبيع، أمام العملة المحلية.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي إلى: 33.95 جنيه للشراء، مقابل 34.17 للبيع، أمام العملة المحلية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو في البنك الأهلي المصري قيمة: 33.84 جنيه للشراء، مقابل 34.07 للبيع، أمام العملة المحلية.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك القاهرة

جاء سعر اليورو في بنك القاهرة بقيمة: 33.95 جنيه للشراء، مقابل 34.16 للبيع، بختام التعاملات المسائية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

قُدر سعر في بنك قناة السويس بقيمة: 33.75 جنيه للشراء، مقابل 34.19 للبيع، أمام العملة المحلية.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

طُرح سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي بقيمة: 33.91 جنيه للشراء، مقابل 34.19 للبيع، أمام العملة المصرية.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

عُرض سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية بقيمة: 33.84 جنيه للشراء، مقابل 34.05 للبيع، أمام العملة المحلية.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

حافظ سعر اليورو في المصرف المتحد على مستواه بقيمة: 33.85 جنيه للشراء، مقابل 34.16 للبيع، أمام العملة المحلية.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

توقف سعر اليوم في المصرف العربي الدولي عند: 33.95 جنيه للشراء، مقابل 34.07 للبيع، بنهاية عمليات التداول.