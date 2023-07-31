سعر اليورو اليوم الإثنين 31-7-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

تباين سعر اليورو اليوم الإثنين 31-7-2023، في بداية الصباحية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري مُسجلاً مستوى صرف أمام الجنيه المصري عند: 33.97 جنيه للشراء، و 34.08 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار الصرف بالبنك المركزي المصري، وتنشر بوابة «جريدة المال» في التقرير التالي التفصيلي أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

عرض بنك مصر، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 33.84 جنيه للشراْ، و 34.02 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وطرح بنك سايب، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.95 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.95 جنيه للشراء، و 34.14 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.85 جنيه للشراء، و 34.02 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وحقق سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 33.95 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وسجل سعر اليورو في بنك القاهرة، 33.95 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي إلى 33.95 جنيه للشراء، و 34.14 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، 33.95 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك البركة

وشهد سعر اليورو في بنك البركة، 33.95 جنيه للشراء، و 34.139 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف المتحد

أما سعر في المصرف المتحد، حقق مستوى صرف عند: 33.85 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك بلوم مصر

وفي بنك بلوم مصر، بلغ سعر اليورو مستوى صرف عند: 34.16 جنيه للشراء، و 34.41 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وبلغ سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، 33.96 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.