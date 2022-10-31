سعر اليورو اليوم الإثنين 31-10-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

سجل سعر اليورو اليوم الإثنين 31-10-2022 ارتفاعا في بعض البنوك مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات البنكية، لكنه انخفض بمقدار 3 قروش في البنك المركزي المصري، ووصل إلى 23.88 جنيه للشراء، و 23.99 للبيع، وفقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، وفقا لشاشات التداول اللحظية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، والمواقع الرسمية لها.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلى المصرى

وصل سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصري إلى سعر صرف 23.69 جنيه للشراء، و23.91 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

حقق سعر اليورو ، في بنك مصر، أمام الجنيه المصرى 23.70 جنيه للشراء، و 23.70 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبى في البنك التجارى الدولى

سجل سعر اليورو اليوم في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصرى 23.79 جنيه للشراء، و 24.02 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية ، مقابل الجنيه المصري 23.79 جنيه للشراء، و24.01 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامى، أمام الجنيه المصري سعر صرف 23.97 جنيه للشراء، و24.11 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك العربى الإفريقى

قدر سعر اليورو في البنك العربى الإفريقى ، مقابل الجنيه المصرى بسعر صرف 23.75 جنيه للشراء، و 23.96 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصرى الخليجى

وصل سعر اليورو اليوم في البنك المصرى الخليجي مقابل الجنيه المصري إلى 23.95 جنيه للشراء، و 24.12 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبى في بنك التنمية الصناعية

حقق سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصرى 23.89 جنيه للشراء، و 24.11 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر اليورو، في بنك كريدى أجريكول مقابل الجنيه المصرى، 23.89 جنيه للشراء، و 24.11 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلى القطرى

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلى القطرى مقابل الجنيه المصري سعر صرف 23.89 جنيه للشراء، و 24.11 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الاستثمار العربى

شهد سعر اليورو في بنك الاستثمار العربى، مقابل الجنيه المصرى 23.89 جنيه للشراء، و 24.11 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبى في البنك الأهلى الكويتى

قدر سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصرى بسعر صرف، 23.90 جنيه للشراء، و 24.11 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربى الدولى

وصل سعر اليورو اليوم في المصرف العربى الدولى، أمام الجنيه المصري إلى 23.74 جنيه للشراء، و 23.93 للبيع.