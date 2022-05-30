سعر اليورو اليوم الإثنين 30-5-2022 في مصر

حافظت أسعار شراء وبيع اليورو داخل فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية اليوم الإثنين 30 مايو 2022، أمام الجنيه المصري طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، وسجل سعر شراء اليورو مقابل الجنيه 19.74 جنيه، و19.84 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديثات البنوك.

سعر اليورو في بنك مصر

وبينت آخر التحديثات بشاشات التداولات اللحظية وصول سعر اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، إلى 19.68 جنيه للشراء، و19.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

واستقرت مستويات سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري إلى 19.79 جنيه للشراء، و19.92 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وحافظ سعر صرف اليورو على مستواه داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري إلى 19.78 جنيه للشراء، و19.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وحافظ سعر صرف اليورو بتعاملاته الصباحية الصباحية مقابل الجنيه المصري إلى 19.76 جنيه للشراء، و20 جنيهًا للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية.

سعر اليورو في بنك المشرق

وبين أحدث تقرير لـ”المال” حفاظ سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق إلى 19.75 جنيه للشراء، و19.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

واستقر سعر اليورو أمام نظيره الجنيه المصري إلى 19.77 جنيه للشراء، و19.94 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وحافظ سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة إلى 19.79جنيه للشراء، و19.92 جنيه للبيع.