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سعر اليورو اليوم الإثنين 3-5-2021 فى البنوك المصرية

عرض البنك الأهلى المصرى أدنى سعر لليورو مقابل الجنيه عند مستوى 18.76 جنيه للشراء
أحمد الكومي 11:41 ص, الأثنين, 3 مايو 21 11:41 ص, الأثنين, 3 مايو 21

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استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري فى تعاملات اليوم الإثنين عند نفس أسعار يوم الأربعاء الماضي ، عند مستوى 18.86 جنيه للشراء، نتيجة إجازات البنوك المصرية يومي الأحد والإثنين بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم و18.98 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري، بعد أن شهدت العملة الأوروبية حالة من التباين على المستويات المحلية والدولية.

سعر اليورو اليوم فى بنك مصر

وتداول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك مصر، عند 18.77 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع. 

سعر اليورو فى مصرف أبوظبي الإسلامي

وفى مصرف أبوظبي الإسلامي ، عرض سعر اليورو أمام الجنيه عند 18.86 جنيه للشراء ، و19.02 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى بنك الكويت الوطني

ويتداول سعر اليورو مقابل الجنيه فى بنك الكويت الوطني ، عند 18.85 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى المصرف المتحد

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه في المصرف المتحد، عند مستوى 18.82 جنيه للشراء، و 19.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك HSBC

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك HSBC، عند مستوى 18.85 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.

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اليورو
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو فى بنك قطر الوطني

وعرض سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري في السوق المحلية داخل بنك قطر الوطني مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم عند 18.85 جنيه للشراء، 19.02 جنيه للبيع.

أعلى مستوى لسعر اليورو في مصر

وعرض أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل بنك الأهلي الكويتي عند 18.87 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.

أدنى مستوى لسعر اليورو في مصر

تداول البنك الأهلى المصرى سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 18.76 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وعلى صعيد سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري بتعاملات اليوم فى السوق المصرية داخل شركات الصرافة المصرية، تقدم شركة مصر للصرافة سعر اليورو عند 18.77 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع.

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بقلم أحمد الكومي

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