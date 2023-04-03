سعر اليورو اليوم الإثنين 3-4-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات بالبنوك

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سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

اليوم الإثنين 3-4-2023 مقابل الجنيه في مستهل التعاملات بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري في اليوم الثاني عشر من رمضان، متوسط سعر صرف وصل إلى 33.42 جنيه للشراء، و 33.54 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «المال» في التقرير اليومي التالي أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي، بحسب المواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك المصرية والأجنبية والإسلامية والعربية المختلفة.

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 33.24 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الكويت الوطني

وصل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري إلى 33.43 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 33.17 جنيه للشراء، و 33.46 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

قدر سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري بـ 33.28 جنيه للشراء، و 33.73 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك المشرق

حقق سعر اليورو في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري، 33.28 للشراء، و 33.57 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

عرض سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 33.32 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 33.28 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

طرح سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 33.28 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 33.42 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وصل سعر

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف العربي

في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري إلى 33.27 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.

شهد سعر اليورو في بالمصرف العربي، مقابل الجنيه المصري، 33.39 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

قدر سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري بـ 33.28 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.