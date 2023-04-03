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سعر اليورو اليوم الإثنين 3-4-2023 أمام الجنيه فى ختام تعاملات البنوك بمصر

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33.42 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع ببنك القاهرة

سعر اليورو اليوم الإثنين 3-4-2023 أمام الجنيه فى ختام تعاملات البنوك بمصر
شيرين راغب

شيرين راغب

2:00 م, الأثنين, 3 أبريل 23

وصل سعر

اليورو
اليوم الإثنين 3-4-2023 ، لمتوسط 33.49 جنيه للشراء و 33.61 للبيع، أمام الجنيه فى ختام تعاملات البنوك المحلية والعربية والأجنبية، طبقاً للبيان اليومى الصادر عن البنك المركزى بمتوسطات أسعار الصرف والمنشور على موقعه الإلكترونى، وترصد «المال» فى التقرير التالى سعر عملة الاتحاد الأوروبى الموحدة «يورو»، وفقاً للمواقع الإلكترونية الرسمية وشاشات التداول اللحظى للبنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

سعر اليورو اليوم في بنك المشرق

جاء سعر اليورو اليوم في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصرى، بقيمة 33.28 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية – يورو في بنك البركة

بلغ سعر اليورو في بنك البركة، مقابل الجنيه المصرى، قيمة 33.28 جنيه للشراء، و33.57 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

ثبت سعر اليورو في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصرى، عند 33.28 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

سجل سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصرى، قيمة 33.25 جنيه للشراء، و 33.61 للبيع.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبى في بنك التعمير والإسكان

سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه المصرى، وصل إلى 33.42 جنيه للشراء، و33.81 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى

سعر

اليورو
في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصرى، قُدر بـ 33.17 جنيه للشراء، و33.55 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب «الشركة المصرفية العربية الدولية»

طُرح سعر اليورو فى بنك سايب، مقابل الجنيه المصرى، بقيمة 33.28 جنيه للشراء، و 33.66 للبيع.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

جاء سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصرى، بقيمة 33.17 جنيه للشراء، و 33.55 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك القاهرة

توقف سعر اليورو في بنك القاهرة ، مقابل الجنيه المصرى، عند 33.42 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى – مصر

وصل سعر

اليورو
اليوم فى البنك الأهلى الكويتى – مصر ، مقابل الجنيه المصرى، إلى 33.24 جنيه للشراء، و 33.64 للبيع.

شيرين راغب

شيرين راغب

2:00 م, الأثنين, 3 أبريل 23