وصل سعر اليورو اليوم الإثنين 3-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية إلى 19.21 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير من البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي عن متوسط سعر صرف العملة الأوروبية، وحقق اليورو ارتفاعا قدره 9 قروش لسعر الشراء ونحو 10 قروش لسعر الشراء، ويرصد موقع «جريدة المال» في تقريره اليومي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري في أكثر من بنك من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة، 19.07 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك قناة السويس

وصل سعر اليورو في بنك قناة السويس، إلى 19.08 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، 19.04 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك الأهلي القطري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي القطري، 19.12 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك الكويت الوطني

وصل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، إلى 19.08 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري

ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، بمقدار 3 قروش لسعر الشراء ووصل إلى 19.10 جنيه، و8 قروش لسعر البيع ووصل إلى 19.34 جنيه.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر، 19.10 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، إلى 19.12 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 19.11 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، 19.15 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وصل سعر اليورو في بنك سايب، 19.09 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف اليورو في بنك المشرق

ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك المشرق، قرش واحد ووصل إلى 19.08 جنيه للشراء، و8 قروش ووصل إلى 19.34 جنيه للبيع.