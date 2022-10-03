سعر اليورو اليوم الإثنين 3-10-2022 في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر اليورو اليوم الإثنين 3-10-2022 في بداية التعاملات البنكية مستوى مستقر بعد ارتفاعه أمس الأحد بمقدار 19 قرشًا للبيع والشراء بنهاية التعاملات، ووصل إلى مستوى: 19.12 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» في بيان تفصيلي، متوسط سعر صرف العملة الأوروبية في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية.

سعر اليورو اليوم في ميد بنك

وحقق سعر اليورو في ميد بنك أمام الجنيه المصري: 19.00 جنيه للشراء، و 19.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية إلى: 19.09 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي إلى: 19.11 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 19.07 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بنك مصر: 19.09 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر صرف عملة أوروبا في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي: 19.09 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي إلى: 19.13 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي: 19.10 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر العملة الأوروبية في بنك التنمية الصناعية إلى: 19.07 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في المصرف العربي الدولي

سجل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي: 19.01 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول إلى: 19.10 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

وصل سعر اليورو اليوم في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري إلى: 19.07 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.