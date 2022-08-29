سعر اليورو اليوم الإثنين 29-8-2022 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

بلغ سعر اليورو اليوم الإثنين 29-8-2022 مستوى: 19.06 جنيه للشراء، و 19.15 جنيه للبيع، في بداية التعاملات البنكية اليومية، محققًا ارتفاعًا في سعر الشراء وانخفاضًا في البيع بمقدار قرش، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، عن متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية في السوق المصرفي المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» سعر العملة الأوروبية وفقًا لعدد من البنوك الأجنبية والحكومية والخاصّة والإسلامية العاملة داخل مصر.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري NBE

وفي البنك الأهلي المصري؛ جاء سعر اليورو: 18.97 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر BANQUE MISR

وفي بنك مصر؛ وصل سعر اليورو اليوم مستوى: 18.97 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي القطري QNB

وفي البنك الأهلي القطري؛ سجل سعر عملة الاتحاد الأوروبي: 18.98 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

وفي البنك التجاري الدولي؛ وصل سعر اليورو اليوم مستوى: 18.99 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي-مصر ABKEGYPT

واستقر سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي مصر عند مستوى: 18.98 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف اليورو في بنك الاستثمار العربي aiBank

وسجل سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي: 19.47 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك التنمية الصناعية IDB

وجاء سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية: 18.65 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان HDB EGY

وشهد سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان استقرار؛ حيث سجل: 19.05 جنيه للشراء، و 19.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة ALBARAKA BANK

بينما في بنك البركة؛ وصل سعر اليورو مستوى: 18.95 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الكويتي الوطني NBK

وفي البنك الكويتي الوطني؛ جاء سعر اليورو: 18.65 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك قناة السويس SUEZ CANAL

وفي بنك قناة السويس؛ سجل سعر اليورو: 18.95 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد The United Bank

وحقق سعر اليورو في المصرف المتحد مستوى: 18.99 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في مصرف أبو ظبي الإسلامي ADIB

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي؛ جاء سعر اليورو: 19.02 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي EGBANK

وفي البنك المصري الخليجي؛ حقق سعر اليورو مستوى: 19.02 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي AAIB

أمّا في البنك العربي الإفريقي؛ فقد سجل سعر اليورو اليوم مستوى: 18.95 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.