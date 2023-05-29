سعر اليورو اليوم الإثنين 29-5-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات بالبنوك

تباين سعر
سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري
سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 32.94 جنيه للشراء، و 33.14 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك مصر
قدر سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 32.95 جنيه للشراء، و 33.14 للبيع.
سعر اليورو في بنك القاهرة
حقق سعر اليورو في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 33.04 جنيه للشراء، و 33.24 للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
وصل سعر اليورو في بنك البركة، أمام الجنيه المصري إلى 33.06 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك التجاري الدولي
شهد سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 33.04 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
عرض سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 33.04 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع.
سعر اليورو في بنك سايب
بلغ سعر اليورو اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 33.04 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك أبو ظبي التجاري
طرح سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري بـ 33.05 جنيه للشراء، و 33.24 للبيع.
سعر اليورو في البنك المصري الخليجي
سجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 33.04 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع.
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني
قدر سعر
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي الكويتي
حقق سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 33.03 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.
سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي
وصل سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري إلى 33.04 جنيه للشراء، و 33.24 للبيع.