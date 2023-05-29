سعر اليورو اليوم الإثنين 29-5-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات بالبنوك

تباين سعر

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم 29-5-2023 مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات البنكية بارتفاع الشراء لـ 7 قروش، وانخفاض البيع لـ 7 قروش أيضا بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووصل متوسط سعر صرفه إلى 33.05 جنيه للشراء، و33.16 جنيه للبيع، بحسب التقرير الصادر عن «البنك المركزي المصري» الأخير، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، وفقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك المختلفة.

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 32.94 جنيه للشراء، و 33.14 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

قدر سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 32.95 جنيه للشراء، و 33.14 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

حقق سعر اليورو في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 33.04 جنيه للشراء، و 33.24 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وصل سعر اليورو في بنك البركة، أمام الجنيه المصري إلى 33.06 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك التجاري الدولي

شهد سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 33.04 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

عرض سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 33.04 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 33.04 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبو ظبي التجاري

طرح سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري بـ 33.05 جنيه للشراء، و 33.24 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 33.04 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

قدر سعر

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي الكويتي

في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 33.05 جنيه للشراء، و 33.24 للبيع.

حقق سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 33.03 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري إلى 33.04 جنيه للشراء، و 33.24 للبيع.