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سعر اليورو اليوم الإثنين 29-3-2021 في البنوك المصرية

اليورو يتراجع 7 قروش جديدة داخل السوق
‫محمود الصباغ‬‎ 11:27 ص, الأثنين, 29 مارس 21 11:27 ص, الأثنين, 29 مارس 21

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انخفض سعر اليورو اليوم أمام نظيره المصري بـ7 قروش جديدة مقارنة بتعاملات أمس، ليترواح سعر العملة الأوروبية اليوم الإثنين 29 مارس 2021، في البنوك العاملة فى السوق المحلية وشركات الصرافة، إلى 18.42 و 18.55 جنيه للشراء، و18.61 و18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وانخفض سعر اليورو اليوم مقابل نظيره الجنيه المصري داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأصول، عند 18.44 جنيه للشراء، و18.59 للبيع.

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وأظهرت مؤشرات التداول وصول سعر صرف اليورو مقابل العملة المصرية داخل بنك HSBC، وصل 18.46 جنيه للشراء، و18.61 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

وأظهرت مؤشرات التداول اليوم ببنك قطر الوطني وصول سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه، داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي، إلى مستوى 18.46 جنيه للشراء، و18.61 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وعلى مستوى سعر صرف اليورو الأوروبي داخل أكبر مصرف تجاري خاص في السوق المصرية البنك التجاري الدولي، وصلت إلى مستوى 18.45 جنيه للشراء، و18.60 للبيع.

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اليورو
صرف اليورو الأوروبي بالبنوك

أكبر مستوى لبيع اليورو في مصر

ويقدم مصرفين قناة السويس وبنك مصر إيران أعلى مستوى للعملة الأوروبية داخل السوق المصرية عند مستوى 18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

ووصل سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة إلى مستوى 18.44 جنيه للشراء، 18.59 جنيه للبيع.

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أقل مستوى لليورو في مصر

ويقدم بنكي الأهلي والإسكندرية ادني مستوى للعملة الأوروبية مقابل الجنيه في السوق المحلية المصري، عند مستوى 18.42 جنيه للشراء، وبحسب شاشات التداول اللحظية داخل البنكين.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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