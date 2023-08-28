سعر اليورو اليوم الإثنين 28-8-2023 مقابل الجنيه المصري بنهاية التداول

أظهرت مواقع البنوك الإلكترونية على شبكة الإنترنت سعر اليوم الإثنين 28-8-2023 مقابل العملة المصرية في ختام التعاملات المصرفية بالبنوك العاملة بسوق المال في مصر، وجاء متوسط سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي بقيمة 33.32 جنيه للشراء، و33.44 جنيه للبيع، طبقًا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري.

وترصد جريدة المال من خلال جولة بعدد من فروع البنوك أسعار وحدة النقد الأوروبية – يورو، المعروضة بشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سعر اليورو في بنك القاهرة: جاء حول معدلاته بقيمة: 33.29 جنيه للشراء، مقابل 33.49 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات المسائية.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري قُدر بقيمة: 33.19 جنيه للشراء، مقابل 33.38 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية: 33.19 جنيه للشراء، مقابل 33.35 جنيه للبيع، أمام العملة المصرية.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر بلغ: 33.19 جنيه للشراء، مقابل 33.37 جنيه للبيع بختام التعاملات.

سعر اليورو في بنك سايب

سعر اليورو في بنك سايب حقق ثباتًا بقيمة: 33.30 جنيه للشراء، مقابل 33.46 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في المصرف العربي الدولي

سعر في المصرف العربي الدولي شهدت مستويات مستقره عند: 33.73 جنيه للشراء، مقابل 33.84 جنيه للبيع في ختام التداول بالمصارف.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية بنهاية التعاملات البنكية استقر عند: 33.30 جنيه للشراء، مقابل 33.49 جنيه للبيع، بانتهاء العمل بالبنوك.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي سجل: 33.29 جنيه للشراء، مقابل 33.50 جنيه للبيع، بحسب اخر تحديث لشاشات التداول.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي وصل إلى: 33.21 جنيه للشراء، مقابل 33.55 جنيه للبيع، امام العملة المصرية.

سعر اليورو في مصرف ابو ظبي الإسلامي

سعر اليوم في مصرف ابو ظبي الإسلامي ثبت عند: 33.35 جنيه للشراء، مقابل 33.46 جنيه للبيع.