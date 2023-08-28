سعر اليورو اليوم الإثنين 28-8-2023 ببداية التعاملات بالبنوك في مصر

بلغ سعر اليورو اليوم الإثنين 28-8-2023، مستوى صرف متباين في بداية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ليصل متوسط أسعار صرف العملة الأوروبية بحسب البنك المركزي المصري إلى 33.30 جنيه للشراء، مقابل 33.42 للبيع.

ويعرض موقع جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية وفقًا لشاشات التداول اللحظية وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

عرض بنك البركة، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.10 جنيه للشراء، و 33.44 للبيع.

سعر عملة أوروبا في ميد بنك

وطرح ميد بنك، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.14 جنيه للشراء، و 33.60 لللبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

أما سعر اليورو في بنك مصر، حقق مستوى صرف عند: 33.10 جنيه للشراء، و 33.44 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

وقدّر بنك كريدي أجريكول مصر، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.21 جنيه للشراء، و 33.55 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر في البنك التجاري الدولي، 33.21 جنيه للشراء، و 33.56 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وصل سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي إلى 33.73 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 33.21 جنيه للشراء، و 33.55 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وحقق سعر اليورو في المصرف المتحد، 33.05 جنيه للشراء، مقابل 33.55 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.20 جنيه للشراء، و 33.55 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

أما سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، حقق مستوى صرف عند: 33.20 جنيه للشراء، و 33.56 للبيع.

سعر اليورو في في بنك بلوم مصر

وعرض بنك بلوم مصر، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بـ 33.82 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.